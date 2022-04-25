القوات العراقية تقبض على ثلاثة إرهابيين وتدمر 12 وكراً إرهابيا غربي البلاد

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية القبض على 3 إرهابيين وضبط وتدمير 12 وكراً إرهابيا غربي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم إن القوات العراقية بعد أن انطلقت وبإشراف قيادة العمليات المشتركة بالمرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة غربي البلاد كانت النتائج خلال الـ 48 ساعة الماضية تنفيذ 3 عمليات إنزال جوي والعثور على 12 وكرا و22 عبوة ناسفة ومخبأ لتنظيم داعش الإرهابي ومنزل مفخخ كما تم إلقاء القبض على 3 مطلوبين مشيرة إلى أنه تم تدمير 3 نقاط رصد والعثور على مواد طبية مختلفة ودراجة نارية مفخخة.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم القبض على إرهابيين اثنين فى محافظة الأنبار غرب البلاد.