برن ترفض طلب برلين تزويد أوكرانيا بذخائر سويسرية لدى ألمانيا

برن-سانا

رفضت سويسرا طلب ألمانيا السماح لها بتزويد أوكرانيا بذخائر تسلمتها منها معربة عن التزامها الحياد على صعيد إمداد أوكرانيا بالسلاح.

وذكرت وكالة الأنباء السويسرية أن وزارة الاقتصاد الفدرالية رفضت طلب ألمانيا لإرسال السلاح إلى أوكرانيا مشيرة إلى أنه إضافة إلى حياد سويسرا والمعايير الإلزامية الواردة في القانون السويسري فإن عملية تسليم مثل هذا النوع من السلاح مستحيلة قانوناً إذ إن عمليات تصدير الأسلحة إلى دول منخرطة في نزاعات داخلية أو دولية كثيفة وطويلة الأمد ممنوعة.

وتابعت الوزارة إن سويسرا تطلب في المبدأ تصريحاً تتعهد فيه الدول بعدم تصدير المعدات الحربية التي تتسلمها من سويسرا دون موافقتها المسبقة وهذا تدبير رائج بين الدول المصدرة للأسلحة للحفاظ على مستوى معين من السيطرة على المواد الحساسة.

وحسب مجلة زونتاكس تسايتونغ الأسبوعية فإن ألمانيا كانت تنوي إرسال ذخائر سويسرية إلى أوكرانيا وسألت برلين برن عما إذا كان بإمكانها فعل ذلك.

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