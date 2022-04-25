زاخاروفا: موسكو ومينسك تدركان كيفية الرد على العقوبات الغربية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ومينسك تواجهان العقوبات الغربية منذ سنوات عديدة وتعرفان كيفية الرد عليها.

وقالت زاخاروفا لقناة “أو ان تي” البيلاروسية اليوم رداً على سؤال حول تكثيف الاندماج بين البلدين على خلفية العقوبات إن “موسكو ومينسك تعيشان تحت العقوبات منذ سنوات عديدة لذا فنحن نعرف كيفية الرد على ذلك” مشيرة إلى أن جميع العقوبات الغربية يتم فرضها تحت الحجج ذاتها التي استخدمها الغرب ضد فنزويلا وكوبا ودول أخرى.

ولفتت زاخاروفا إلى أن بيلاروس هي أفضل من يعرف ويدرك السياسة الأمريكية مشيرة إلى أن “الموقف الأساسي للغرب هو عدم قبول سياسة روسيا”.

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