قناة آر تي تكشف زيف ادعاءات نظام كييف بوجود مقابر جماعية قرب ماريوبول

موسكو-سانا

كشفت قناة آر تي الروسية زيف ادعاءات النظام في كييف والإعلام الغربي الذي يدور في فلكه بوجود مقابر جماعية في بلدة مانغوش قرب مدينة ماريوبول.

وقال مراسل القناة رومان كوساريف بعد زيارة مقبرة بلدة مانغوش: “لا توجد مقابر جماعية فالعاملون هنا أكدوا أنهم ببساطة يدفنون المتوفين العاديين من الناس بغض النظر عن هويتهم سواء كانوا من القوات الأوكرانية أم من المدنيين”.

من جهتها قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيفا بارتليت إن “وسائل الإعلام الغربية نشرت أخباراً زائفة عن المقابر الجماعية دون أي دليل” مضيفة “حسب تقارير أخرى تم حفر قبور بعرض 30 متراً في البلدة بينما نرى هنا مدافن فردية ومنسقة”.

وكان رئيس بلدية مانغوش زعم أن القوات الروسية دفنت نحو تسعة آلاف قتيل بمقبرة جماعية في البلدة.

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