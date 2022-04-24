ديلي تليغراف: بريطانيا ستخسر أكثر من ستة مليارات جنيه بسبب العقوبات على روسيا

لندن-سانا

أفادت صحيفة ديلي تليغراف بأن الاقتصاد البريطاني سيخسر نحو 6,2 مليارات جنيه استرليني “7,96 مليارات دولار” بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وذكرت الصحيفة أنه وفق تحليل رسمي للإجراءات التجارية صدر في وقت سابق من هذا الشهر فإن القيود المفروضة على روسيا ستؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات للاقتصاد البريطاني على مدى السنوات التسع المقبلة رغم ضآلة حجم التبادل التجاري بين لندن وموسكو.

وفرضت المملكة المتحدة حظراً على استيراد الفضة والمنتجات الخشبية وعالية الجودة من روسيا كما حظرت استيراد الحديد والصلب وتصدير السلع الكمالية لها وأوقفت أي دعم جديد لتمويل الصادرات لروسيا وبيلاروس.

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