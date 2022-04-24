إيران تحبط هجوماً سيبرانياً حاول استهداف البنى التحتية في البلاد

طهران-سانا

أعلن مركز حماية فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات في إيران “افتا” أنه تمكن خلال الأيام الأخيرة من إفشال هجوم سيبراني قبل استهدافه البنى التحتية للبلاد.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن إدارة مركز”افتا” قولها في بيان “إن قراصنة الفضاء الالكتروني خططوا لاستغلال ثغرة في إحدى المنظومات ذات الاستخدام الكثير لدى المؤسسات الحكومية وسرقة بياناتها المتعلقة بالبنى التحتية للبلاد وإملاء تعليماتها ونشر معلومات ملوثة فيها” مشيرة إلى أن هذه المحاولات باءت بالفشل وأحبطت في بدايتها بفضل التدابير الوقائية التي اتخذت في الوقت المناسب من قبل المركز.

وبحسب تقرير صادر عن إدارة المركز أشارت التحقيقات التي أجريت للكشف عن خيوط الهجوم وأهداف الجهات التي تقف وراءه بأنه كان قد استهدف مئة مركز رئيسي لتقديم الخدمات الالكترونية داخل المراكز الحكومية والخصوصية في البلاد.

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