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صلاح الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الانكليزي

2022-04-24

لندن-سانا

تصدر المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول قائمة الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الانكليزي لكرة القدم للموسم الجاري.

وبحسب موقع (فانتازي بريميرليغ) فإن صلاح بات الأكثر صناعة للأهداف في الدوري هذا الموسم برصيد 13 هدفاً بعد صناعته هدف ليفربول الأول في شباك إيفرتون في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول ضمن مباريات الجولة الـ 34 للبريميرليغ.

ويعتبر صلاح الأكثر صناعة للأهداف بقميص ليفربول في البريميرليغ منذ انضمامه لصفوف الريدز حيث صنع لزملائه 46 هدفاً متقدماً على كل من الثنائي ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون بفارق هدف.

ويتصدر صلاح 29 عاماً قائمة هدافي الدوري الانكليزي برصيد 22 هدفاً.

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