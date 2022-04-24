جناح سوري في بينالي فينسيا الفني العالمي

دمشق-سانا

تشارك سورية ضمن فعاليات بينالي فينسيا الفني العالمي في إيطاليا بدورته الـ 59 وذلك من خلال جناح يضم أعمال خمسة فنانين تشكيليين سوريين.

المشاركة السورية في البينالي الذي افتتح بالأمس جاءت تحت عنوان “الشعب السوري مصير مشترك” وبأعمال كل من الفنانين التشكيليين سوسن الزعبي وعمران يونس وعدنان حميدة واسماعيل نصرة وأكسم طلاع إلى جانب أعمال أربعة فنانين إيطاليين.

ولم تتوقف سورية عن المشاركة في هذا البينالي الذي يقام كل عامين لما يمثله من قيم للسلام والحوار الحضاري بين الشعوب.

ويشهد بينالي فينسيا مشاركات فنية مهمة من أغلب دول العالم إلى جانب استقطابه للجمهور المحب للفن من كل مكان.

وتأسس البينالي عام 1895 في مدينة فينيسيا الإيطالية ويعد من أكثر المؤسسات الثقافية شهرة في العالم وجاءت الدورة الحالية منه بمشاركة 80 دولة من أنحاء العالم ويستمر المعرض لغاية الـ 27 من تشرين الثاني من هذا العام.

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