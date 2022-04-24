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بايرن ميونخ يرفض رحيل البولندي ليفاندوفيسكي إلى برشلونة

2022-04-24

برلين-سانا

رفض فريق بايرن ميونخ الألماني رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي عن صفوفه نهاية الموسم الجاري.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ في تصريحات نشرتها شبكة سكاي ألمانيا “لا توجد نية للتخلي عن أفضل لاعب في العالم البولندي ليفاندوفيسكي مع نهاية الموسم الجاري” مؤكداً على ارتباطه بعقد ينتهي في حزيران عام 2023.

وارتبط خلال الفترة الماضية اسم البولندي ليفاندوفيسكي بالرحيل عن بايرن ميونخ الألماني والانضمام إلى صفوف برشلونة نهاية الموسم الجاري رغم امتداد عقده مع البافاري حتى عام 2023.

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