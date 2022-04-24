زيارة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد لدير سيدة صيدنايا

الأحد / 24 / 04 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية إيرانية لتنشيط التبادل التجاري والتعاون الصناعي والزراعي
2022-04-24
مؤتمر القدس لشباب فلسطين: التمسك بالحقوق والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني
2022-04-23
سورية تنفي وجود أي اتصالات مع النظام التركي: لا تعاون مع نظام إرهابي
2022-04-22
المقداد وعبد اللهيان يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك
2022-04-21
إقبال لافت على معرض (صنع في سورية) في بنغازي
2022-04-21
بوغدانوف وحداد يبحثان التعاون الروسي السوري بمختلف المجالات
2022-04-21
برلماني أوروبي: التضليل الإعلامي الغربي حيال روسيا يشبه ما تعرضت له سورية
2022-04-21
محليات
وفاة شاب غرقاً في منطقة الزرزورية بريف حمص الغربي
2022-04-24
إصابة أربعة أشخاص بحريق محل لتبديل الغاز بساحة الميسات
2022-04-24
إعادة تشغيل بئر عتيل1 في محافظة السويداء
2022-04-24
الأوقاف: الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم شؤون الحج في سورية هي الوزارة
2022-04-24
طقس الغد.. ربيعي حار نسبياً وسديمي مغبر بشكل عام
2022-04-24
وضع 3 آبار مياه بالخدمة في ريف دمشق
2022-04-24
التجارة الداخلية: توطين الخبز لم يطبق لدى المعتمدين في محافظة دمشق
2022-04-24
رياضة
بايرن ميونخ يرفض رحيل البولندي ليفاندوفيسكي إلى برشلونة
2022-04-24
الكاراز إلى نهائي بطولة برشلونة لمواجهة بوستا
2022-04-24
الروسي روبليف يحرز لقب بطولة بلغراد لكرة المضرب
2022-04-24
شفيونتيك تحقق لقب بطولة شتوتغارت لتنس السيدات
2022-04-24
رياضة الجمباز في سلمية.. تطور لافت محلياً وطموحات بالتألق خارجياً
2022-04-24
كارينو إلى نهائي بطولة برشلونة المفتوحة
2022-04-24
باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي
2022-04-23
اقتصاد
وزير المالية الألماني: على ألمانيا الاستعداد لركود تضخمي
2022-04-24
محلج العاصي يورد أكثر من ألف طن من بالات القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج
2022-04-24
رغم الحظر الجائر.. إيران تزيد إنتاجها من النفط الخام في الخليج
2022-04-24
ارتفاع حجم تدفق البضائع والحاويات عبر الموانئ الصينية
2022-04-24
زراعة البطاطا في عسال الورد تقارب الخطة وتقديرات بإنتاج 5 آلاف طن
2022-04-24
رئيس غرف التجارة والصناعة الألمانية: حظر استيراد الغاز الروسي سيشل اقتصاد البلاد
2022-04-24
التضخم يضرب الاقتصاد البريطاني والأسعار تصل لأعلى مستوى لها منذ 30 عاماً
2022-04-23
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الطوائف المسيحية في سورية التي تتبع التقويم الشرقي تحتفل بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس- فيديو
زيارة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد لدير سيدة صيدنايا
2022-04-24
زيارة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد لدير سيدة صيدنايا
2022-04-24
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