الصين تبدأ تطوير المرحلة الرابعة لاستكشاف القمر

بكين-سانا

بدأت الصين التطوير الهندسي للمرحلة الرابعة من برنامجها لاستكشاف القمر هذا العام.

ونقلت وكالة شينخوا عن وو يان هوا نائب مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية قوله اليوم “سيتم خلال مراسم إطلاق افتراضية ليوم الفضاء الصيني 2022 إطلاق المسابير القمرية ( تشانغ اي 6-7 -8) تباعاً وستسعى الدولة لتحقيق اختراقات في تكنولوجيات رئيسية وبناء محطة أبحاث قمرية دولية”.

وأضاف يان هوا إن “تشانغ أي 6 سيأخذ عينات من الجانب البعيد من القمر كما تخطط الإدارة لإنشاء كوكبة أقمار صناعية حول القمر لتوفير خدمات الاتصال والملاحة”.

ويعد الهدف الرئيسي من المرحلة الرابعة إجراء استكشاف علمي على القطب الجنوبي للقمر وإنشاء نوع أساسي من محطة البحث العلمي القمري والتي ستنفذ على ثلاث خطوات مع إطلاق المسابير قبل حلول عام2030.

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