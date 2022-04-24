أنستغرام يطرح ميزة جديدة للمبدعين من مستخدميه

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا عن طرحها ميزة جديدة “إنشاء ريلز باستخدام تنسيقات من منشورات أخرى” لمستخدمي تطبيق أنستغرام.

وذكر الموقع الرسمي للشركة أن الميزة الجديدة تهدف إلى تمكين المبدعين من إنشاء “ريلز” عن طريق استعارة التنسيقات من مقاطع الفيديو الأخرى على النظام الأساسي والتي تسمح لمنشئي المحتوى بإسقاط المحتوى الخاص بهم في تسلسل معد مسبقاً.

و”ريلز” هو عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة ومسلية على تطبيق أنستغرام يمكن مستخدميه من التعبير عن إبداعهم وتسليط الضوء على علامتهم التجارية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency