مصرع أربعة أشخاص وفقدان ستة آخرين من عمال منجم في بولندا

وارسو- سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفقد ستة آخرون جراء حادث وقع داخل منجم زوفيوفكا للفحم جنوب بولندا.

وقالت شركة “جيه إس في” للتعدين وفقاً لوكالة فرانس برس: إن عدد القتلى ارتفع إلى أربعة فيما يتواصل البحث عن ستة عمال آخرين مشيرة إلى أن تركيزات غاز الميثان ودرجات الحرارة المرتفعة تبطئ عملية الإنقاذ.

وحدثت هزة عنيفة صباح أمس على عمق 900 متر في منجم زوفيوفكا مصحوبة بتسرب كبير للميثان ومن بين 52 عاملا قرب موقع الهزة تمكن 42 فقط من العودة إلى السطح سالمين.

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