مقتل قائد لواء بالحشد الشعبي العراقي جراء تفجير إرهابي في الأنبار

بغداد-سانا

قتل قائد لواء بالحشد الشعبي العراقي اليوم جراء تفجير إرهابي غرب محافظة الانبار.

وأفاد مصدر أمني لموقع السومرية نيوز بأن عبوة ناسفة انفجرت خلال أداء الواجب بعمليات الإرادة الصلبة الثانية ضمن قاطع عمليات الأنبار ما تسبب بمقتل آمر اللواء 14 بالحشد الشعبي.

من جهة أخرى أعلن جهاز الأمن الوطني اليوم القبض على سبعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وأوضح الجهاز أنه تمت إحالة الإرهابيين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في وقت سابق اليوم القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار.

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