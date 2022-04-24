رياضة الجمباز في سلمية.. تطور لافت محلياً وطموحات بالتألق خارجياً

حماة-سانا

نتائج متميزة تحققها رياضة الجمباز الأنثوية بنادي سلمية في جميع البطولات المحلية التي تشارك بها والتي كان آخرها إحراز فريق الناشئات بطولة الجمهورية للعام الثامن على التوالي.

رئيس نادي سلمية صفوان سيفو أوضح لمراسل سانا أن نتائج لاعبات النادي في بطولة الجمهورية الأخيرة كانت متوقعة لما يضمه الفريق من لاعبات موهوبات من ذوات الأعمار الصغيرة وأخريات من ذوات الخبرة الطويلة في هذه البطولات مبيناً أن تفوق النادي كان في جميع مسابقات هذه اللعبة سواء بالفردي أو الفرق رغم قوة المنافسة مع فرق أخرى أكثر جاهزية واستعداداً.

ولفت سيفو إلى أن لعبة الجمباز تلقى اهتماماً كبيراً من قبل إدارة النادي لأنها تحقق نتائج متميزة في جميع البطولات التي تشارك فيها ولكن الإمكانات المادية والفنية المتواضعة للنادي لا تسمح لنا بتقديم الدعم المطلوب لها وإنما حب اللعبة ورغبة اللاعبات بالتفوق هما أساس هذا التميز في البطولات متمنياً من الاتحاد الرياضي العام العمل على دعم هذه اللعبة في نادي سلمية لكي تتطور أكثر وتشارك في البطولات الخارجية.

من جهته أشار مدرب فرق الجمباز في نادي سلمية علي الحلاق إلى أن اللعبة في النادي لكي تتطور نحو الأفضل بحاجة إلى تجهيزات ومعدات كثيرة غالية الثمن وهي موجودة بالحد الأدنى ومع ذلك فان هناك إصراراً كبيراً من اللاعبات على حضور التدريبات بهدف المحافظة على لياقتهن الفنية والبدنية وضمان الجاهزية الكاملة لأي بطولة مضيفاً: إن قلة الدعم المادي وعدم وجود مكان مناسب لممارسة التمارين عوامل إضافية تعوق استمرارية اللعبة بالشكل المطلوب.

ودعا الحلاق إلى ضرورة إقامة معسكرات تدريبية داخلية وخارجية بهدف تطوير مهارات اللاعبات نحو الأفضل ولا سيما أن هناك رغبة قوية من لاعبات النادي بالمشاركة في البطولات الخارجية وتحقيق نتائج إيجابية وعدم الاكتفاء بحصد ألقاب البطولات المحلية مشيراً إلى أن النادي يستقطب سنوياً الكثير من الخامات والمواهب الواعدة بعمر مبكر لذا فإننا متفائلون بمستقبل جيد لهذه اللعبة في السنوات المقبلة.

سالم الحسين

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