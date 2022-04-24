الدفاع الروسية: إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية والقضاء على 150 من النازيين

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 10 طائرات أوكرانية مسيرة وتدمير أربعة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة في منطقتي غوساروفكا وفيليكايا كاميشيفاخا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية.. “إن القوات الروسية نفذت خلال الليل 423 مهمة قتالية دمرت خلالها 26 مؤسسة أوكرانية لإنتاج المتفجرات والبارود في بافلوغراد بمنطقة دنيبروبتروفسك فيما قضى الطيران العملياتي والتكتيكي على 150 من النازيين المتطرفين ودمر 40 وحدة من المعدات المدرعة الأوكرانية وأصاب مركز قيادة و25 منطقة تركيز للعدو”.

ولفت كوناشينكوف إلى أنه تم منذ بدء العملية الخاصة إسقاط 114 طائرة و110 مروحيات و551 مسيرة و264 من المنظومات الصاروخية المضادة للجو و2496 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة و282 من راجمات الصواريخ و1093 من مدافع الميدان ومدافع الهاون وكذلك 2343 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.