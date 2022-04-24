الشاعر الراحل مروان الخاطر.. محور مسابقة شعرية لكلية الآداب في دير الزور

دمشق-سانا

إحياء لذكرى الشاعر الراحل مروان الخاطر وضمن إطار مساعي التمكين للغة العربية أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دير الزور عن إطلاق مسابقة شعرية وندوة نقدية في قصائد الشاعر الراحل.

وتوجهت هذه المبادرة التي تقام بالتعاون مع أسرة الراحل الى طلاب جامعة الفرات في دير الزور حيث طلبت من الطلاب الراغبين بالمشاركة في المسابقة الشعرية حفظ قصائد من ديوان مختارات آخر نتاج أصدره الخاطر قبل رحيله مع مراعاة قوة الحفظ والاستدعاء والانشاد ومخارج الحروف وبراعة الاستهلال والأداء إضافة إلى براعة النحو والسلامة والعروض وحددت جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل.

أما بالنسبة للطلاب الراغبين بالمشاركة في الندوة النقدية فاشترطت المسابقة على البحث المقدم أن يتسم بالأصالة والعلمية والجدة والا يزيد عدد صفحاته على عشرين ولا يقل عن عشر صفحات ويتبع الباحث أسلوب الهوامش في توثيق الحالات والمقبوسات وقائمة المصادر والمراجع.

يشار إلى أن آخر موعد لقبول المشاركات في المسابقة الشعرية والندوة النقدية الثامن من أيار القادم.

يذكر أن الشاعر الراحل مروان الخاطر من مواليد البوكمال عام 1943 عمل في سلك التعليم وفي الإعلام وكان عضواً في اتحادي الكتاب العرب والصحفيين وشغل مواقع ثقافية وإعلامية وكرم مرات عدة ومن مؤلفاته في الشعر “الناي الجريح ونشيد الغربة وأصوات في سمع الزمن المقهور وأخاف عليك فابتعدي” إضافة إلى نشر أعماله الكاملة كما كتب برامج إذاعية ومسلسلات تلفزيونية وتوفي في الـ 5 من نيسان العام الماضي.

ميس العاني

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