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عدوان تركي بقذائف المدفعية على محيط أبو راسين شمال غرب الحسكة

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2022-04-24

الحسكة-سانا

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية عدوانهم على القرى المحيطة بمناطق انتشارها قرب الشريط الحدودي حيث استهدفت صباح اليوم بعدد من قذائف المدفعية والقذائف الصاروخية محيط بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة.

وقال مراسل سانا في الحسكة.. إن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين أطلقوا عدداً من القذائف الصاروخية والمدفعية سقطت على منازل المواطنين في عدة قرى بمحيط بلدة أبو راسين شمال غرب مدينة الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وتنتشر في أرياف الحسكة والرقة وحلب تنظيمات إرهابية تتبع لقوات الاحتلال التركي تقوم وبدعم من مدفعية الاحتلال باستهداف القرى والبلدات الآمنة في محيط مناطق انتشارها ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين ونزوح عشرات الأسر من سكان هذه القرى إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

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