إصابة 5 أشخاص في دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية

دونيتسك-سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية إصابة 5 أشخاص بجروح جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضيها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بعثة الجمهورية لدى مركز التنسيق المشترك للرقابة على وقف إطلاق النار في دونباس قولها إن “القوات الأوكرانية استهدفت مناطق عدة بالقصف ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص في المناطق المحررة”.

وأكدت البعثة أن إجمالي عدد المصابين في الأراضي المحررة بجمهورية دونيتسك الشعبية بنيران القوات الأوكرانية بلغ منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس 1236شخصاً بينهم 67 طفلاً.

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