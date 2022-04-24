باريس سان جيرمان يتوج بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم

باريس-سانا

توج باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد تعادله مع ضيفه لانس 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 34 من “الليغ 1”.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة افتتح سان جيرمان باب التسجيل في الدقيقة الـ 68 عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل لانس هدف التعادل في الدقيقة الـ 88 عن طريق كورينتين جيان.

ولعب لانس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 57 بعد طرد لاعبه النمساوي كيفين دانسو عقب نيله الإنذار الثاني لتدخله العنيف على البرازيلي نيمار.

وبهذا التعادل رفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 78 نقطة موسعاً الفارق إلى 16 نقطة عن أقرب مطارديه مارسيليا الذي يحل ضيفاً على ستاد ريمس غداً في الجولة ذاتها.

وضمن باريس سان جيرمان التتويج باللقب بغض النظر عن نتائجه أو نتائج منافسيه في الجولات الأربع الأخيرة من عمر الدوري.

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