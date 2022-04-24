الأرجنتين ترفض سياسة فرض العقوبات على روسيا

بوينس آيرس-سانا

أكد وزير الخارجية الأرجنتيني سانتياغو كافيرو أن بلاده لا تعتبر العقوبات المفروضة على روسيا وسيلة فعالة لحل الأزمة في أوكرانيا منتقداً تجاهل العالم لأزمات إنسانية في دول أخرى.

ونقلت وكالة تاس عن كافيرو قوله إن الأرجنتين تقترح العودة إلى الحوار والتهدئة ونحن بصراحة لا نعتقد أن فرض العقوبات والحصار وسيلة مثمرة لتحقيق السلام والحوار والمفاوضات الدبلوماسية.

وأضاف كافيرو أن الحرب في أوروبا استحوذت نوعاً ما على اهتمام الرأي العام لكن الأزمة الإنسانية في هايتي ليست أقل إلحاحاً ولا تطفو على السطح لأن وسائل الإعلام لا تركز عليها.

وأشار كافيرو إلى أن الحكم على الدول وفرض العقوبات والحصار ليس أسلوب الأرجنتين وأن مثل هذه الإجراءات في المنطقة أدت فقط إلى مزيد من عدم المساواة والتأخر الاجتماعي.

وفي سياق متصل قالت المتحدثة باسم رئيس الأرجنتين غابريلا سيروتي إن “بوينس آيرس لن تدعم استبعاد روسيا من جميع المنظمات الدولية بما في ذلك مجموعة العشرين لأن هذا الأمر لا يسهم في حل الأزمة”.

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