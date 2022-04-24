الفرنسيون بأمريكا وكندا يصوتون بالدورةالثانية من انتخابات الرئاسة

واشنطن-سانا

بدأ الفرنسيون في أمريكا الشمالية اليوم الإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتواجه فيها الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ورئيسة التجمع الوطني مارين لوبن.

وذكرت وكالة فرانس برس أن أكثر من 130 ألف فرنسي سجلوا على اللوائح الانتخابية في الولايات المتحدة ونحو مئة ألف اخرين في كندا.

وكانت نسبة مشاركة الفرنسيين ضئيلة في منطقة واشنطن في الدورة الأولى من الانتخابات ولم تتجاوز نسبة الاقتراع فيها الـ 30 بالمئة تقريبا.

وفي الدورة الأولى قبل أسبوعين صوت 58 بالمئة من المقترعين في الولايات المتحدة لماكرون مقابل أقل من 3 بالمئة لمارين لوبن.

في مونتريال الكندية سجل أكثر من67 ألف فرنسي للمشاركة بالاقتراع حيث حصد المرشح جان لوك ميلانشون الذي لم يصعد للدورة الثانية أعلى نسبة أصوات في الدورة الاولى.

ومن المقرر ان يصوت الناخبون في داخل فرنسا يوم غد في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية الفرنسية اعلنت في 11 الشهر الجاري النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات بتقدم ماكرون على منافسته لوبن بحصولهما على 85ر27 بالمئة و15ر23 بالمئة من الأصوات على التوالي مشيرة إلى أنهما سيتواجهان مجدداً في اقتراع الدورة الثانية من الانتخابات.

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