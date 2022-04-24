مشروع لتشجيع القراءة عند الأطفال والشباب في السويداء

السويداء-سانا

يسعى مشروع “سطور” الذي انطلق في مدينة السويداء اليوم إلى تشجيع القراءة عند الأطفال واليافعين والشباب من خلال مراحل عدة تهتم بتعزيز العلاقة ما بين الناشئة والكتاب.

المشروع الذي تقيمه الغرفة الفتية الدولية في السويداء ومكتبة زرقاء اليمامة تشمل مرحلته الأولى ورشة لصناعة فواصل الكتب الورقية بمشاركة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة.

مديرة مشروع سطور ريتا عزام ذكرت أن البداية مع الأطفال كانت من خلال ورشة صناعة فواصل الكتب بما يحفزهم على تزيين كتبهم ودفاترهم والحفاظ عليها مشيرة إلى أن فعاليات المشروع تتضمن أيضاً إطلاق حملة لتبادل الكتب لكل الفئات وإقامة مسابقة للشباب حول أفضل نص أدبي قصير لتطوير مهاراتهم بالكتابة وتقييم النصوص من قبل لجنة تحكيم مع تكريم الفائزين.

مسؤول الثقافة في مؤسسة زرقاء اليمامة خالد شلغين بين أنه تم إطلاق مشروع سطور بمناسبة يوم الكتاب العالمي بهدف تشجيع الصغار والكبار على القراءة والاهتمام بالكتاب والمحافظة عليه وإعادة ترميم التالف منه لذلك كانت الانطلاقة مع ورشة صناعة الفواصل الورقية.

نائب الرئيس المحلي للقطاع العام في الغرفة الفتية الدولية بالسويداء وليم حاطوم لفت إلى أن مشروع سطور يأتي ضمن مجموعة من المشاريع التي تقوم الغرفة بدعمها بتمويل من قبل جهات أهلية وأصحاب الأعمال انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية حيث تم تبنيه من قبل مكتبة زرقاء اليمامة بما يسهم في التشجيع على القراءة والاهتمام بها.

فيما أشارت مدربة الأطفال في ورشة تصنيع الفواصل الورقية ومعلمة مادة الرسم وفاء العشعوش إلى أن الورشة تعلم الأطفال على الاستفادة من توالف البيئة والقصاصات الورقية في تزيين دفاترهم والحفاظ على كتبهم وترك فواصل للكتابة فضلاً عن كونها تسهم في تفريغ طاقة الطفل بصناعة أشياء مفيدة.

سهيل حاطوم

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