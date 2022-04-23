زاخاروفا: واشنطن تنوي استخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تتجه حالياً إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا بعد فشل الضغوط الاقتصادية على روسيا.

وقالت زاخاروفا في قناتها على موقع تلغرام “من الواضح أن الخطة الأساسية للولايات المتحدة والتي كانت تركز على ممارسة الضغط الاقتصادي على روسيا من أجل إجبارها على إعادة النظر في مصالحها المشروعة في مجال توفير الأمن لم تنجح” مضيفة “إن الولايات المتحدة تتجه الآن إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل وهذا الأمر يمثّل مستوى الانتقال إلى ألعاب خلف الخط الأحمر”.

وأوضحت زاخاروفا أنّه في حال استخدمت واشنطن أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا فلن يكون بالإمكان حصر عدد الضحايا لافتة إلى أنّ الأميركيين وشركاءهم في أوروبا يتجاهلون حقيقة أنّ روسيا ليس لديها أسلحة كيميائية منذ 5 أعوام وتم التحقق من ذلك من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت زاخاروفا إن “الأوكرانيين يخطّطون بمساعدة خبراء من حلف الناتو من أجل تسوية هذه المشكلة في الخطط الأميركية ولذلك يعتزمون زرع أسلحة كيميائية في مواقع الجيش الروسي في أوكرانيا بأي طريقة”.

وكان قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور كيريلوف أعلن في وقت سابق اليوم أن هناك معلومات لدى وزارة الدفاع الروسية بشأن تحضير الولايات المتحدة استفزازات كيميائية بهدف اتّهام القوات المسلحة الروسية بها.

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