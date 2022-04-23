القوات العراقية تقبض على 5 إرهابيين وتضبط مخزن أسلحة

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على خمسة إرهابيين تابعين لتنظيم داعش وضبطت مخزن أسلحة وذخيرة ضمن عملياتها الأمنية في محافظات بغداد ونينوى وكركوك.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية في بيان اليوم إنها تواصل عملياتها الاستباقية لمتابعة العناصر الارهابية وتجفيف منابعهم وتمكنت مفارزها في محافظات بغداد ونينوى وكركوك من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين لانتمائهم لتنظيم داعش الارهابي.

ولفت البيان إلى أن وكالة الاستخبارات تمكنت أيضاً من ضبط مخزن أسلحة وعتاد في قضاء الطارمية من خلال متابعة خط سير عناصر تنظيم داعش مدفونة تحت الأرض.

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