حكواتي وأنشطة ترفيهية وتثقيفية ضمن احتفالية يوم اليتيم 11 في حمص

حمص-سانا

بمشاركة 95 طفلاً ويافعاً أحيت مديرية ثقافة حمص احتفالية يوم اليتيم 11 التي تنظمها مديريات ثقافة الطفل ودور الأيتام في المحافظات من 20 ولغاية 26 نيسان الحالي.

وتوجهت فعاليات اليوم التي نظمها فريق مهارات الحياة في المجمع الثقافي بحي الشماس في حمص إلى أطفال الميتم الإسلامي الخيري والميتم السرياني الأرثوذوكسي وتضمنت فقرات ترفيهية ورياضية وكورالا وعرض ألعاب خفة ومسابقات ترفيهية وتثقيفية ورقصات بمشاركة شخصيات كرتونية محببة للأطفال بالإضافة لفقرة الحكواتي مع المخرج المسرحي سامر أبو ليلى واختتمت بتوزيع الهدايا على المشاركين.

رئيسة فريق مهارات الحياة صبا وسوف أشارت في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الفعاليات ضمن مشروع أبناء الشمس الذي تقيمه وزارة الثقافة وتسعى لإسعاد الأطفال بأشياء بسيطة تبعث في قلوبهم السرور ليحظوا بطفولة سليمة ويشعروا بأن هناك من يفكر في إدخال البهجة لقلوبهم ويبعد عنهم الشعور بالوحدة.

وعبر الأيتام المشاركون في ختام الفعاليات عن استمتاعهم بالفقرات وامتنانهم للمنظمين منوهين بالأثر الجميل الذي تركته في نفوسهم ومخاطبة خيالهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وزيادة تواصلهم مع الآخرين.

رشا المحرز

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