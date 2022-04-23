النواعير يخسر أمام حطين في ختام منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم للشباب

حماة-سانا

خسر النواعير أمام حطين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بحماة ضمن الجولة الأخيرة من إياب الدوري الممتاز بكرة القدم لفئة الشباب.

سجل أهداف حطين كل من اللاعبين عبد الله شامية وزين وردة ووليد جنيد فيما سجل محمد العقاد هدف النواعير الوحيد.

وبهذه الخسارة تراجع النواعير إلى المركز التاسع برصيد 33 نقطة فيما صعد حطين إلى المركز الثامن بالرصيد ذاته من نقاط النواعير ولكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف.

وكان فريق الاتحاد حسم الأسبوع الماضي لقب دوري الشباب لهذا الموسم وذلك للمرة الثانية على التوالي.

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