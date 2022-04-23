 مقتل أكثر من 100 شخص جراء انفجار مصفاة نفط جنوبي نيجيريا

أبوجا-سانا

لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم جراء انفجار في مصفاة نفط غير قانونية في منطقة أوهاجي إيغبيما بولاية إمو جنوب نيجيريا.

ونقلت وسائل إعلام نيجيرية عن مفوض الموارد النفطية في الولاية غودلاك أوبياه قوله خلال زيارته موقع الانفجار: إنه تم العثور على أكثر من 100 جثة مشيراً إلى أن حكومة الولاية أدرجت مالك المصفاة غير المشروعة على قائمة المطلوبين.

بدوره كشف موقع توداي الإخباري النيجيري أن الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة الليلة الماضية أدى أيضاً الى إصابة 150 شخصاً على الأقل بحروق بليغة.

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