القوات الأوكرانية تقصف ممراً إنسانياً لإجلاء المدنيين في ماريوبول

دونيتسك-سانا

قصفت القوات الأوكرانية المحاصرة داخل مصنع آزوفستال في ماريوبول ممراً إنسانياً بالمدينة ما تسبب بإفشال عملية إجلاء مجموعة من المدنيين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن قوات دونيتسك الشعبية قولها في بيان “إن الجانب الروسي وتلبية لطلب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك أنشأ اليوم ممراً إنسانياً ووفر وسائل نقل لتنفيذ عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول” موضحة أنه تم إفشال هذه العملية السلمية من قبل القوميين الأوكرانيين الذين أطلقوا النار بواسطة مدافع هاون من داخل مصنع آزوفستال على المكان المحدد لجمع المواطنين قرب مركز بورت سيتي التجاري ما تسبب بإصابة جندي واحد.

ولفت البيان إلى أن التصرفات المهنية للعسكريين الروس العاملين على تأمين مكان جمع المواطنين أتاحت إجلاء جميع الناس من تحت القصف وتفادي سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الـ 16 من الشهر الجاري تحرير المنطقة السكنية في ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية.

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