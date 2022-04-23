شخصيات عامة ألمانية تحث المستشار شولتس على وقف تسليح أوكرانيا

برلين-سانا

دعت شخصيات عامة ألمانية المستشار أولاف شولتس إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لأنها تطيل أمد الصراع ولا تساعد في التوصل إلى تسوية دبلوماسية سلمية.

وحسب صحيفة برلينر تسايتونغ الألمانية وقع 18 شخصاً بينهم نائب رئيس البرلمان الألماني أنتي فولمر ومساعد الأمين العام السابق للأمم المتحدة هانز كريستوف فون سبونيك وأساتذة وأطباء علوم وموسيقيون وعلماء على رسالة وجهت إلى شولتس وقالوا فيها “إنه من خلال توفير الأسلحة جعلت ألمانيا ودول الناتو الأخرى نفسها بحكم الأمر الواقع طرفاً في النزاع وهكذا أصبحت أوكرانيا أيضاً ساحة معركة للمواجهة بين الناتو وروسيا حول النظام الأمني في أوروبا والتي تتصاعد منذ سنوات”.

ولفتت الرسالة إلى أنه يجب على الدول الغربية أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح موسكو علاوة على ذلك يجب على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أن تقدم بنفسها مقترحات بشأن أمن روسيا والدول المجاورة لها مضيفة “ندعو الحكومة الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى وقف تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح وندعو الحكومة في كييف إلى وقف القتال والحوار حول مقترحات موسكو التي تمت مناقشتها بالفعل وتعطي فرصة حقيقية للقيام بذلك”.

وكانت روسيا أكدت مراراً أن الغرب يحاول إطالة أمد الصراع في أوكرانيا من خلال توفير شحنات الأسلحة لحكومتها وحذرت من أن هذه الشحنات ستصبح أهدافاً مشروعة لقواتها.

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