جامعة حماة تحدد موعداً لإجراء اختبار اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه

حماة-سانا

حدد المعهد العالي للغات في جامعة حماة يوم الرابع والعشرين من أيار المقبل موعداً لإجراء امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه والذي سيقام في مقر المعهد.

وأشارت مديرة المعهد الدكتورة وجدان مقداد في تصريح لمراسل سانا إلى أن التسجيل في الاختبار المذكور سيبدأ في الأسبوع الأول من الشهر المقبل مبينة أنه يمكن الاطلاع على الأوراق المطلوبة للتسجيل في الاختبار من خلال موقعي جامعة حماة والمعهد العالي للغات الالكترونيين.

ويعد النجاح في الامتحان المذكور شرطاً لقبول طلاب الدراسات العليا في برامج الدكتوراه في الجامعات السورية.

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