ضبط 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة في معمل بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة في معمل كونسروة بمنطقة القطيفة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق سائر شيحا أن عناصر المديرية ضبطوا في المعمل براميل تحتوي على (شطة ومبروش ومربيات فاسدة) يظهر عليها العفن والحشرات يعمل أصحاب هذا المعمل على معالجتها وإعادة تدويرها وطرحها في الأسواق.

وأشار شيحا إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وإحالة المخالف إلى القضاء موجوداً.

علي عجيب

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