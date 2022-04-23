معرض لمنتجات مشروعات متناهية الصغر بالسويداء

السويداء-سانا

تشكيلة من المنتجات الغذائية المحلية والأعمال اليدوية المتنوعة للسنارة والخياطة والتطريز والإكسسوار ضمها المعرض الذي أطلقته جمعيتا ملح صرار الخيرية لذوي الإعاقة وبنت الجبل التنموية اليوم في صالة بهو مجلس مدينة السويداء.

المعرض المقام بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن فعاليات شهر الخير التي تقيمها محافظة السويداء يقدم على مدار الأسبوع الحالي منتجات مشروعات متناهية الصغر لمجموعة سيدات وأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء المهندس سامر بحصاص في تصريح لمراسل سانا إلى أن هدف المعرض تعزيز الدعم للمشروعات متناهية الصغر للأسر الأشد احتياجاً الذي تقدمه الجمعيات بما يحول مفهوم المساعدة لديها من الإطار المادي المباشر إلى التنموي المستمر.

وبينت رئيسة مجلس إدارة جمعية ملح الصرار الخيرية خلود الحسن أن المعرض يشكل نافذة بيع وتسويق مهمة للمشاركين فيه ممن لديهم أعمال في منازلهم ويحتاجون للدعم وتقدم من خلاله منتجات بأسعار منافسة وأرخص من السوق.

وذكرت رئيسة مجلس إدارة جمعية بنت الجبل رنا عزام أن الجمعية حرصت من خلال المعرض على إبراز منتجات السيدات اللواتي تقوم بدعمهن بما يساعدهن بتسويقها وطرحها بسعر التكلفة مؤكدة أهمية الاستمرار بإقامة هكذا معارض.

وخلال مشاركتهم بالمعرض ذكرت رانيا أبو عاصي أنها تعمل بتصنيع أعمال يدوية متنوعة بعد تجربة 15 عاماً بالخياطة عملت على إظهارها فيما أبدت إخلاص الغريزي سعادتها بالوجود بالمعرض لبيع منتجات الإكسسوارات التي تصنعها في حين وجدت سامية الصفدي فيه فرصة أوسع لتعريف أشخاص جدد بمنتجاتها المعتمدة على تصنيع المرتديلا من الحبوب المبرعمة.

حضر افتتاح المعرض أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي اللواء فوزات شقير وممثل محافظ السويداء عضو المكتب التنفيذي للمحافظة عدنان عزام ورئيس مجلس مدينة السويداء المهندس سامر أبو سعدة.

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