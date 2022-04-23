مشروع لاستبدال خط صرف صحي رئيسي قديم على طريق السويداء الرحى

السويداء-سانا

بدأ مجلس بلدية الرحى بالسويداء اليوم أعمال مشروع لاستبدال خط صرف صحي رئيسي قديم على طريق مدينة السويداء الواصل باتجاه البلدة جنوباً.

وأشار رئيس مجلس بلدية الرحى سعدو أبو راس في تصريح لمراسل سانا إلى أن المشروع يخدم منطقة على الحد الفاصل بين مدينة السويداء وبلدة الرحى التي تشهد كثافة سكانية ويتضمن استبدال مقطع قديم للخط مع إنشاء مصارف للمياه فيه.

وبين أبو راس أن المشروع الممول من الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء بالتعاقد مع متعهد من القطاع الخاص جاء بناء على حاجة ماسة لمعالجة التسرب الحاصل بمقطع الخط القديم ورفع الضرر البيئي والتلوث عن الأهالي لافتاً إلى أنه تم تحويل حركة السير على الطريق ضمن المنطقة المنفذ بها المشروع بمسار واحد ما يستلزم توخي الحذر من السائقين أثناء القيادة لتفادي وقوع أي حوادث.

وأضاف أبو راس إن المجلس بدأ قبل يومين أيضاً على موازنته الذاتية بمشروع إنشاء خطين جديدين للصرف الصحي في بلدة الرحى كما باشرت أيضاً مديرية الخدمات الفنية بنفس الفترة بتنفيذ مشروع لصالح المجلس يتضمن إنشاء خط جديد للصرف الصحي في قرية مصاد التابعة للمجلس.

وكان مجلس بلدية الرحى في محافظة السويداء نفذ العام الماضي مشروعين للصرف صحي على الطريق الرئيسي لقرية مصاد التابعة للمجلس والواصل إلى مدينة السويداء وكذلك في منطقة المقوس.

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