رئيسي: جرائم الصهاينة وإرهابيي (داعش) حصيلة لما صنعه الغرب

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن الظلم والجرائم التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين والجرائم التي يرتكبها إرهابيو (داعش) في أفغانستان وغيرها هي حصيلة لما صنعه الغرب من أفكار وتيارات متطرفة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن رئيسي قوله في كلمة له اليوم: “لقد كان البعض يتصور أن مصير الشعب الفلسطيني يتقرر على طاولات المفاوضات لكن ما يجري اليوم هو أن مصير فلسطين يتبلور على أيدي المقاومين الفلسطينيين”.

وبخصوص قرب حلول يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك اعتبر رئيسي أن هذا اليوم “رمز لتلاحم وتوحد الأمة الاسلامية تجاه القدس” مشيراً إلى أن هذا التلاحم يتعزز يوماً بعد يوم ونأمل أن يسهم هذا التلاحم قريباً بتحرير القدس وحصول الفلسطينيين على حقوقهم التي ضيعت طوال 70 عاماً.

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