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إصابة أربعة أشخاص إثر إطلاق نار في واشنطن

2022-04-23

واشنطن-سانا

أصيب أربعة أشخاص في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ونقلت رويترز عن الشرطة الأمريكية قولها إن مسلحاً فتح النار بشكل عشوائي من نافذة بالطابق العلوي في بناء سكني بواشنطن وأصاب أربعة أشخاص.

وأوضحت الشرطة أن المسلح ويدعى ريموند سبنسر انتحر في وقت لاحق بعد أن اقتحم عناصر الشرطة مسكنه لإلقاء القبض عليه.

ولم تعرف حتى الآن دوافع إطلاق النار الذي وقع على امتداد شارع مزدحم يضم أيضاً العديد من السفارات الأجنبية.

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا جراء حادثة إطلاق نار أخرى وقعت في وقت سابق اليوم قرب جامعة مقاطعة كولومبيا شمال غرب واشنطن.

ويضاف الحادثان الجديدان إلى حوادث إطلاق النار المتكررة التي تشهدها الولايات المتحدة وتوقع العديد من الضحايا ويعزوها المراقبون إلى سهولة حيازة السلاح الفردي في البلاد وإلى جنوح المجتمع الأمريكي أكثر فأكثر نحو العنف والتطرف.

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