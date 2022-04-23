كندا تزود أوكرانيا بمدافع (هاوتزر) الثقيلة

اوتاوا-سانا

أعلنت كندا أنها زودت أوكرانيا بمدافع “هاوتزر ام 777” الثقيلة والذخيرة الخاصة بها.

ونقلت رويترز عن وزارة الدفاع الكندية قولها إنها “سلمت عدداً من هذه المدافع إلى القوات الأوكرانية وتقوم بوضع اللمسات الأخيرة على عقود مركبات مدرعة سترسلها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن”.

وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها عمليات تسليح النظام في كييف حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخراً عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار في الوقت الذي جددت فيه روسيا تحذيرها الغرب من استهداف قوافل الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا.

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