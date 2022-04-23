العراق.. انطلاق المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة

بغداد-سانا

أطلقت القوات العراقية اليوم المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة لتطهير غرب البلاد من فلول الإرهابيين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه.. “إن العملية تشترك فيها وحدات من قيادات عمليات الأنبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود ومحاور الحشد الشعبي في غرب الأنبار والفرات الأوسط بإسناد من سلاح الجو”.

ولفتت الخلية في بيانها إلى أن هذه العملية تزامنت بفعاليات تنفذها القوات العراقية في قواطع أخرى حيث باشر اللواء الأول في فرقة الرد السريع بالاشتراك مع وحدات قيادة عمليات ديالى بحملة تفتيش ضمن قاطع القيادة فيما ينفذ لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية واجبات نوعية مشتركة ضمن قاطع عمليات سامراء.

وأشارت الخلية إلى أن الفرقة المدرعة التاسعة تقوم بعمليات بحث وتفتيش في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين كما تباشر القوات الخاصة العراقية بعمليات أخرى واسعة جنوب كركوك.

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