إيران تدعو واشنطن للتحلي بالجرأة لإصلاح سياساتها الخاطئة

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على إرادة بلاده وجديتها بالتوصل إلى اتفاق جيد ودائم في محادثات فيينا داعياً واشنطن إلى التخلي عن شكوكها ومطالبها الإضافية والمضي في مسار واقعي والبحث عن حل.

كما دعا عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي أمس مع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل الإدارة الأميركية الحالية إلى التحلي بالجرأة لإصلاح السياسات الخاطئة السابقة للبيت الأبيض منوهاً بجهود الدول الأوروبية الثلاث إضافة إلى روسيا والصين واستعدادها للاتفاق النهائي بشأن برنامج إيران النووي.

وأعرب عبد اللهيان عن تقديره للجهود التي يبذلها بوريل ومساعده انريكي مورا مؤكداً أن الدبلوماسية الآن تعمل بشكل صحيح وجيد.

من جانبه أشار بوريل إلى الإرادة الإيجابية للجانب الإيراني في محادثات فيينا واستعدادها لإبرام الاتفاق واقترح استئناف المحادثات بين مندوب الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الإيرانيين قريباً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency