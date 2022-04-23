النمسا: حظر الغاز الروسي سيلحق ضرراً كبيراً باقتصادنا

فيينا- سانا

حذر وزير المالية النمساوي ماغنوس برونر من أن فرض حظر على استيراد الغاز من روسيا سيلحق ضرراً كبيراً باقتصاد بلاده.

وقال برونر في حديث لشبكة سي إن إن الأمريكية “عندما تجلب العقوبات الضرر لك بشكل أكبر من الطرف المستهدف أعتقد أنها ذات فائدة قليلة” مضيفاً “إن الصناعة النمساوية تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي بحيث لا يبقى خيار أمامها”.

وفي وقت سابق قال المستشار النمساوي كارل نيهامر.. إن فيينا وبرلين وبودابست تعارض فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي لأن العقوبات يجب أن تكون مؤلمة في المقام الأول لروسيا وليس للاتحاد الأوروبي.

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