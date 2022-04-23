مقتل جندي من قوات النظام التركي شمال العراق

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة دفاع النظام التركي اليوم مقتل أحد جنودها شمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن الوزارة قولها في بيان إن القتيل برتبة رقيب أول مضيفة إنه قتل “متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات” في شمال العراق.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت أمس الأول أن عمليات النظام التركي العسكرية في العراق عدائية واستفزازية وتشكل انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه نافية وجود أي تنسيق معه في هذا المجال.

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