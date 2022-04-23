الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري بانتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

نيويورك-سانا

طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتحقيق فوري ومستقل في انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

ونقل موقع الأمم المتحدة الإلكتروني عن المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني قولها اليوم في مؤتمر صحفي في جنيف “يجب إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وشفاف فيما يتعلق بعنف الشرطة الإسرائيلية الذي أدى إلى إصابة المصلين في المسجد الأقصى ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف”.

ودعت شامداساني إلى “محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة بهدف تجنب أي انتهاكات أخرى”.

وأشارت شامداساني إلى أن اعتداءات القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى خلال الفترة من 15 إلى 17 الشهر الجاري “أسفرت عن إصابة 180 شخصا بينهم 27 طفلا” مبينة أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الفترة المذكورة “نحو 470 فلسطينيا بينهم 60 طفلاً.

وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى للمرة الثانية اليوم واعتدائها على المصلين والمرابطين فيه.

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