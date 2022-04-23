فيفا يحدد موعد مباراة البرازيل والأرجنتين الملغاة

زيوريخ-سانا

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” موعداً نهائياً لمباراة البرازيل والأرجنتين التي ألغيت العام الماضي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكشفت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية عن تلقي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خطاباً رسمياً من “فيفا” في الساعات الماضية يبلغه فيه عن الموعد الجديد للمباراة حيث قرر الفيفا إقامة المباراة في البرازيل يوم 22 أيلول المقبل أي قبل انطلاق مونديال 2022 بنحو شهرين فقط.

ولن تؤثر نتيجة تلك المباراة على الفريقين اللذين تأهلا بالفعل لمونديال 2022 وتعرفا بالفعل على منافسيهم في دور المجموعات.

وتم إلغاء مباراة الفريقين بعد دقائق على انطلاقها في أيلول الماضي نظراً لاقتحام السلطات الطبية أرض الملعب لمنع مشاركة بعض اللاعبين الأرجنتينيين القادمين من بريطانيا.