الدفاع الروسية: وفاة جندي وفقدان 27 في حادثة غرق الطراد موسكفا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أحد أفراد طاقم طراد الصواريخ الروسي موسكفا توفي أثناء محاولته إخماد حريق فيما فقد 27 آخرون وتم إجلاء 396 من أفراد الطاقم المتبقين.

وجاء في بيان للوزارة اليوم “نتيجة حريق وقع في 13 نيسان الجاري أصيب الطراد موسكفا بأضرار بالغة بسبب انفجار الذخيرة ولم تؤد محاولات إطفاء النيران إلى نتائج”.

وأضاف “أثناء مكافحة الحريق توفي جندي وفقد 27 من أفراد الطاقم وجرى إجلاء 396 عسكريا آخرين نقلوا من السفينة إلى سفن أسطول البحر الأسود في المنطقة ثم تم نقلهم إلى ميناء سيفاستوبول”.

ويتبع طراد موسكفا لأسطول البحر الأسود ودخل الخدمة عام 1983 تحت اسم سلافا وفي عام 1996 حمل اسمه الحالي ويتمثل سلاحه الرئيسي بـ 16 قاذفة صواريخ من طراز فولكان بي 1000.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت في 14 نيسان الجاري أن الطراد موسكفا غرق أثناء سحبه إلى الميناء متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة.

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