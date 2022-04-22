زاخاروفا: واشنطن تسعى لجعل التسوية بين موسكو وكييف مستحيلة

موسكو-سانا

رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تسعى لجعل التسوية بين موسكو وكييف مستحيلة مبينة ان واشنطن منخرطة بشكل مباشر في التضليل حول الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة روسيا 24 التلفزيونية اليوم إن “الخارجية الأمريكية منخرطة بشكل مباشر في التضليل ولا تهتم بمصير الأشخاص في آزوفستال فهم لا يريدون السلام في أوكرانيا” لافتة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تعمل كل ما بوسعها لإبقاء المدنيين محتجزين في آزوفستال في استمرار “لتكتيكات الدروع البشرية”.

وأكدت أن “هناك أدلة على وجود أشخاص في آزوفستال ليسوا على صلة بالقوات الأوكرانية” مشددة على أن “الطريق من هذه المنطقة الصناعية مفتوح لمن يريد الخروج”.

وسخرت زاخاروفا من وصف الولايات المتحدة تقرير وزارة الدفاع الروسية عن تحرير ماريوبول بأنه “تضليل واستعراض دعائي” قائلة إن “وزارة الخارجية الأمريكية تعرف الكثير عن الاستعراضات الدعائية بناء على ما يحدث في البيت الأبيض”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الـ 16 من الشهر الجاري تحرير المنطقة السكنية في ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية.