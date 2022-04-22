كوناشينكوف: تدمير 13 موقعاً عسكرياً أوكرانياً بصواريخ عالية الدقة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 13 موقعاً عسكرياً للجيش الأوكراني بصواريخ عالية الدقة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف قوله إنه “تم تدمير ما يصل إلى سريتين من النازيين المتطرفين بالإضافة إلى 27 وحدة من السيارات والمدرعات الأوكرانية ومستودع ذخيرة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في قرية تشيرفونويا”.

وأضاف إن “الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الفضاء الروسية استهدف 26 منشأة عسكرية في أوكرانيا من بينها موقعان للقيادة و21 منطقة تمركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية وتم تدمير 3 مستودعات للصواريخ والمدفعية في مناطق بلدات توريتسكي وكومار وبوغاتير”.

وأفاد بأن “القوات الصاروخية ضربت مركز قيادة وخمس مناطق تمركز فيها قوة بشرية وعتاد عسكري وبطارية مدفعية بالقرب من قرية بارفينكوفو وتم تدمير مروحية أوكرانية من طراز مي 8 ونظام الصواريخ المضادة للطائرات بوك ام 1 ومحطة اتصال إلكترونية في مطار ميداني”.

وأشار إلى أنه “منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 140 طائرة حربية و107 طائرات هليكوبتر و523 مسيرة و258 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و2458 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و272 قاذفة صواريخ متعددة و1069 قطع مدفعية ميدانية وقذائف هاون وكذلك 2305 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة”.