الجيش الروسي يستولي على آلاف الأطنان من الذخائر في خاركوف

موسكو-سانا

استولى الجيش الروسي على آلاف الأطنان من الذخائر تركتها القوات الأوكرانية قبل انسحابها من مناطق خاركوف.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم في بيان: “سيطرت قوات الهندسة الروسية بعملية خاصة على مخازن ضخمة للقوات الأوكرانية ممتدة على مئات الهكتارات وتضم آلاف الأطنان من الذخيرة في خاركوف”.

وأضاف البيان إن “القوات الأوكرانية تركت ترسانة كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ وأسلحة الدفاع الجوي المحمولة وذخائر عنقودية استخدمها العسكريون الأوكرانيون باستهداف المناطق السكنية ما عرض حياة المدنيين للخطر باستمرار” لافتاً إلى أن “القوات الروسية عثرت على ألغام وقذائف غربية الصنع”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم تدمير ما يقارب كتيبة من القوات الأوكرانية بأفرادها وأسلحتها ومعداتها في محيط محطة السكك الحديدية “ميليوراتيفنويه” وذلك باستخدام صواريخ من طراز كاليبر.