روسيا تفتح تحقيقاً جديداً حول تعذيب جنود روس في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت لجنة تحقيق روسية اليوم أنها فتحت تحقيقاً جنائياً جديداً حول المعاملة الوحشية التي تلقاها الجنود الروس في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن المكتب الصحفي للجنة التابعة لإدارة التحقيق العسكرية قولها في بيان: إن تحقيقاً جنائياً تم فتحه ضد القائمين والعاملين في مراكز الاحتجاز في مدينة كروبيفنيتسكي الأوكرانية وفق المادة 356 من القانون الجنائي الروسي وذلك بسبب استخدام الوسائل والأساليب المحظورة في النزاع المسلح.

وأضاف البيان: تم استجواب الجنود الروس الذين يخضعون الآن للمعالجة الطبية وإعادة التأهيل حول حقيقة هذه الإساءة مضيفاً “طلبنا الوثائق المطلوبة من المؤسسات الطبية ولا تزال الإجراءات جارية لتحديد الجناة”.

ولفت البيان إلى أن المحققين الروس وبشكل مبدئي أثبتوا أن العاملين في مراكز الاحتجاز الأوكرانية وخلافاً لاتفاقية جنيف بشان معاملة أسرى الحرب قاموا وبشكل مستمر بالإساءة وتعذيب أكثر من 20 جندياً روسياً الأمر الذي يهدد حياتهم وصحتهم.

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