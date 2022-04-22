مظاهرات في بعض الدول للمطالبة بمواجهة التغير المناخي

عواصم- سانا

شهد العديد من المدن حول العالم اليوم مظاهرات واحتجاجات للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التغير المناخي والتوقف الفوري عن إنشاء البنية التحتية للوقود الاحفوري إحياء لليوم العالمي للأرض ودعما لحماية البيئة.

ووفق وكالة رويترز “حاصر نشطاء من مجموعة (اكستنيكشن ريبيليون) مطبعة في الولايات المتحدة تابعة لصحيفة في نيويورك مطالبين بالمزيد من التغطية الإعلامية لتداعيات تغير المناخ”.

وفي بانكوك وستوكهولم احتشد العشرات للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ كما خرج نشطاء في برلين وبروكسل ووارسو بمسيرات أمام مباني الحكومة الألمانية والسفارات.

وتهدف الاحتجاجات إلى رفع الصوت المطالب بإجراءات من أجل مواجهة تغير المناخ في يوم الأرض الذي يحييه أناس في بقاع مختلفة من العالم ويتجمعون فيه دعماً لحماية البيئة.

وتأتي الاحتجاجات بعد ثلاثة أسابيع من صدور تقرير للأمم المتحدة بشأن المناخ يحذر من نفاد الوقت أمام كبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالقدر الكافي لمنع أسوأ آثار قد تترتب على تغير المناخ.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency