النظام السعودي يمنع سفينة وقود من الوصول إلى ميناء الحديدة اليمني

صنعاء-سانا

أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم أن قوات النظام السعودي احتجزت سفينة وقود ومنعتها من الدخول إلى ميناء الحديدة.

ونقلت قناة المسيرة عن المتحدث باسم الشركة عصام المتوكل قوله: إن العدوان السعودي لا يزال يمارس القرصنة على سفن الوقود حيث احتجز السفينة “امبيريس” المحملة بكمية 30.899 طناً من الوقود رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة.

وطالب المتوكل بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة لارتباطها بالقطاعات الخدمية مؤكداً أن استمرار احتجاز السفن يضاعف من معاناة المواطنين اليمنيين ويرفع من غرامات التأخير الناتجة عن القرصنة داعياً الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة التي ارتفع عددها إلى سفينتي وقود.

ويواصل التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ26 من آذار عام 2015 مخلفاً آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية والاقتصادية فضلاً عن الحصار الذي تسبب بكارثة إنسانية.

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